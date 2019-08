Ouragan DORIAN - ALERTE

1/ Prévisions météorologiques et consignes des autorités

Jeudi 29 août 2019 – 11H00 : Ouragan DORIAN – Après avoir affecté Porto Rico et les Iles vierges américaines, l’ouragan Dorian de catégorie 1 à ce stade devrait devenir un ouragan de force majeure (de catégorie 3 puis de catégorie 4) à l’approche des îles Turques-et-Caïques et de l’archipel des Bahamas vendredi et samedi.

Dorian pourrait être un ouragan de catégorie 4 alors qu’il atteint les iles du centre et du nord des Bahamas dans la journée de samedi et de dimanche.

La Floride, d’après les prévisions actuelles, devrait connaître les premiers effets de Dorian dès samedi 31 août en fin de journée avec des vents et des pluies de tempête tropicale et subir les vents d’ouragan dimanche et lundi (1er et 2 septembre 2019).

Les côtes de la Géorgie pourraient être également impactées en fin de semaine et en début de semaine prochaine.

De fortes pluies et des vents violents (de l’ordre de 185 km/h sur la côte Est de la Floride selon le National Hurricane Center) sont attendus, ainsi qu’une montée des eaux côtières importantes et dangereuses dans les zones affectées.

Les personnes se trouvant dans ces régions sont invitées à suivre l’évolution de la situation, notamment sur le site du centre national des ouragans et à se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les autorités locales.

Le consulat général de France à Miami invite également les personnes présentes dans les zones concernées à retrouver des conseils sur les préparatifs et la conduite à tenir à l’approche d’un ouragan son site Internet : https://miami.consulfrance.org/?article499 (en français) et à suivre attentivement les consignes de autorités locales, en particulier dans le cas où des ordres d’évacuation côtière sont émis.

Déclaration d’état d’urgence

L’Etat de Floride a déclaré mercredi 28 août 2019 l’état d’urgence afin de permettre à toutes les agences et organisations floridiennes de pouvoir organiser très rapidement les préparatifs nécessaires.

Préparatifs

Compte tenu de l’incertitude de la trajectoire de l’ouragan, les autorités de l’Etat de Floride exigent que toutes les personnes séjournant en Floride se préparent :

avec 7 jours de provisions incluant de la nourriture, de l’eau et des médicaments

et d’avoir un plan d’urgence prêt à actionner.

Liste des objets à préparer et à emporter en cas d’évacuation

Rappel :

Avertissement d’ouragan ("Hurricane Watch) : Un ouragan soit des vents supérieurs à 74 mph (119 km/h) et/ou une montée des eaux importante et dangereuse peut approcher la zone déterminée généralement dans les 48 heures qui suivent le lancement de l’avertissement. Quand l’avertissement est émis, la population résidant dans la zone concernée ainsi que les personnes de passage sont invitées à surveiller l’avancée de l’ouragan et à suivre très attentivement les recommandations des autorités. Il est également vivement recommandé de faire les préparatifs nécessaires.

Alerte d’ouragan (« Hurricane Warning) : Un ouragan soit des vents supérieurs à 74 mph (119 km/h) et / ou une montée des eaux importante et dangereuse sont attendus sur la zone déclarée en alerte généralement dans les 36 heures qui suivent.

2/ Sources d’informations recommandées

Prévisions météorologiques du National Hurricane Center

http://www.nhc.noaa.gov/

et le site du National Weather Service.

En Floride

Retrouvez informations et consignes de l’Etat de Floride sur http://www.floridadisaster.org/index.asp. Des consignes supplémentaires (dont, le cas échéant, les ordres d’évacuation) sont données au niveau des comtés, vous trouverez celles qui vous concernent à partir de la page suivante : http://www.floridadisaster.org/knowyourzone/

Pour une liste complète des refuges (shelters) qui ne sont pas encore ouverts https://www.floridadisaster.org/planprepare/shelters/

Pour retrouver les unités de gestion d’urgence des comtés www.floridadisaster.org/fl_county_em.asp

Pour des informations générales concernant la Floride, vous pouvez aussi appeler la ligne suivante (Florida Emergency Information Line) : 1-800-342-3557

Pour recevoir des alertes, vous pouvez vous inscrire sur https://www.fema.gov/mobile-app

En cas d’urgence, composez le 911.

Bahamas

Pour les Bahamas : Les urgences doivent être signalées au 911 ou au 919.

3/ Réseau de sécurité du consulat

Le réseau de sécurité du consulat s’appuie sur des chefs d’îlots, volontaires chargés de faire le lien entre les citoyens français de leur zone et le consulat en cas de crise.

Pour vérifier à quel îlot vous appartenez, visitez notre site à cette page : miami.consulfrance.org

Sur le site du consulat vous trouverez également de nombreux conseils pratiques, les contacts de votre chef d’îlot ainsi que le contact d’urgence de ce consulat